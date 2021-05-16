شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وجهات محتملة في حالة الرحيل عن ريال مدريد.. ما هي محطة زيدان المقبلة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن الفترة الثانية التي قضاها زين الدين زيدان في قيادة ريال مدريد ستنتهي بشكل مفاجئ بعد عام واحد فقط من قيادة المدرب الفرنسي البالغ من العمر 48 عامًا للنادي إلى لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

يأتي ذلك بعدما ذكرت عدة تقارير أن زيدان سوف يرحل عن ملعب سانتياجو برنابيو بغض النظر عما إذا كان سيفوز بلقب الدوري الإسباني هذا العام أم لا.

وتوج زيدان بـ 11 لقباً مع النادي الملكي، ويرى زيدان أن وقته في ريال مدريد قد انتهى وأنه حان الوقت للتنحي، وسبق لزيدان تدريب ريال مدريد في ولاية أولى قبل رحيله عن منصبه في 2018.

في غضون ذلك، لا يزال أمام ريال مدريد فرصة ضئيلة للفوز بلقب الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن متصدر الليجا أتليتكو مدريد مع بقاء مباراتين متبقيتين في الموسم.

وبحسب ما ورد فإن راؤول جونزاليس أو ماسيميليانو أليجري سيحل أحدهم مكان زيدان، وهنا يأتي السؤال: أين سيذهب زيدان بعد ذلك؟.

وفي السطور التالية يستعرض «المصري اليوم» أبرز 5 وجهات مُحتملة، قد تكون إحداها هي محطة زيدان المقبلة.

5- يوفنتوس:

على الرغم أن الجميع يربط زيدان بشكل دائم باللوس بلانكوس، لكنه أمضى 5 سنوات أخرى في يوفنتوس قبل انتقاله إلى إسبانيا.

رفع نجم خط الوسط الديناميكي لقبين من الدوري الإيطالي بقميص البيانكونيري، عندما كان الفريق يخوض مبارياته في ملعب يوفنتوس القديم "ديللي ألبي"، وقد ارتبط بتولي زمام قيادة يوفنتوس منذ أن غادر أليجري السيدة العجوز.

فقد اليوفي لقب الكالتشيو لأول مرة منذ تسع سنوات على يد إنتر ميلان، بقيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي، وقد يُقرر يوفنتوس إقالة أندريا بيرلو الذي لم ينجح في تحقيق أهداف النادي هذا الموسم.

وأصبح من المحتمل أن يُشارك اليوفي في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما اقترب من خسارة مركز في الدوري يؤهله إلى دوري أبطال أوروبا.

وبات أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو في وضع حرج مع انتهاء عقده في الصيف المقبل وتنتشر التكهنات بأن صاروخ ماديرا سيرحل عن يوفنتوس بسبب خسارة النادي الأموال إثر عدم المشاركة في دوري الأبطال.

من المؤكد أن رونالدو يتمتع بصداقة رئعة مع زيدان وقد يستمر في حال وصول زيزو إلى يوفنتوس، خاصة أن النجم البرتغالي عاش أفضل أوقاته الكروية في مدريد تحت زيادة زيدان ووصل إلى 112 هدفًا في 114 مباراة.

عودة زيدان إلى تورينو سيكون لها معنى كبير، خاصة في محاولة يوفنتوس للفوز بكأس دوري أبطال أوروبا بعيد المنال.

4- توتنهام هوتسبر:

بالطبع في حال وصول زيدان إلى توتنهام ستكون الجماهير سعداء بذلك، فالفريق اللندني يسعى للتعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية كبيرة، بعدما قرر تولي نجمه السابق ريان ماسون الإدارة الفنية للفريق خلفاً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي رحل عن الفريق مؤخرًا.

زيدان يملك أرقامًا ذهبية في عالم التدريب، لذلك إذا تمكن رئيس توتنهام دانييل ليفي من إحضاره إلى شمال لندن، فسيكون ذلك بمثابة انقلاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لطالما ازدهر هجوم ريال تحت وصاية زيزو ومن المؤكد أن أمثال هاري كين وهونج مين سون سيكونون في قمة سعادتهم إذا وصل الفائز بكأس العالم في فرنسا.

يمكن كذلك للفرنسيين هوجو لوريس وتانجي ندومبيلي وموسى سيسوكو مساعدة زيدان على الاستقرار في لندن.

ستكون إحدى المشكلات بالتأكيد هي مشاكل توتنهام الدفاعية، ومن المرجح أن يطلب الفائز بلقب يورو 2000 قائدًا في الخلف إذا كان سيصبح مدربًا للسبيرز في الموسم المُقبل.

3- باريس سان جيرمان:

إلى فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الحالي الآن، الذي احتاج إلى ركلات الترجيح للتغلب على مونبلييه الليلة الماضية في نصف نهائي كأس فرنسا - وهي مباراة لإنقاذ موسم باريس سان جيرمان.

بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل في ديسمبر الماضي، تم إحضار المدرب الأرجنتيني ومن المتوقع أن يستعيد المركز الأول في جدول الدوري الفرنسي، وهذا لم يحدث بعد.

وبعد أن تنازل عن الصدارة إلى فريق ليل بفارق ثلاثة نقاط مع بقاء مباراتين من عُمر الدوري، هناك تذمر في العاصمة الفرنسية بأن مدافعهم السابق، بوتشيتينو قد يُطرد بعد ستة أشهر فقط إذا فشل في الفوز باللقب.

إذا فعلوا ذلك، يمكن أن يعود زيدان المولود في مرسيليا أخيرًا إلى المنزل بعد ارتباطه بالوظيفة عندما غادر الإسباني أوناي إيمري حديقة بارك دي برانس قبل ثلاثة سنوات.

حتى لو انتقل كيليان مبابي في الاتجاه الآخر إلى البرنابيو، فإن فرصة إدارة تدريب لاعبين رائعين مثل نيمار وماركينيوس وماركو فيراتي وحارس ريال مدريد السابق كيلور نافاس، ستكون نقطة إيجابية لزيدان.

2- منتخب فرنسا:

بعد أن أنهى وقته كأيقونة على أرض الملعب في نهائي كأس العالم 2006، قاد ديدييه ديشان زميل زيدان السابق في فريق فرنسا ويوفنتوس المنتخب الفرنسي إلى كأس العالم الأخيرة، لكنه يبدو أن اقترب موعد رحيله عن منتخب الديوك.

في ديسمبر 2019، قال ديشان لصحيفة لوموند إن الرقم القديم. 10 سيدير المنتخب الوطني يومًا ما، مع انتهاء عقد مدرب فرنسا الحالي بعد كأس العالم 2022 - قد يُصبح زيدان المدير الفني للمنتخب الفرنسي.

من المحتمل أن يكون العمل مع مجموعة من اللاعبين الذين يحبون القائد السابق أمرًا ممتعًا لزيدان على الأقل، في حين أن مبابي وبول بوجبا ومدافع لوس بلانكوس الحالي رافائيل فاران هم جميعًا نجوم يُحبون زيدان كثيرًا ويتمنون التدرب تحت قيادته.

1- أرسنال:

أخيرًا، قد يكون اختيار زيدان لتدريب آرسنال هو الأصعب اختيارًا، ولكن هو أيضًا الأكثر احتمالًا.

في ظل توتر علاقة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بجماهير آرسنال قد يتم الإطاحة به مع نهاية الموسم الجاري، والبحث عن مدرب جديد قادر على إعادة تدوير المجموعة بشكل جيد.

وقد يساعد زميله السابق في فرنسا ويوفنتوس، تييري هنري، في إقناع زيدان أيضًا لتدريب المدفعجية، مع وجود الكثير من الفرنسيين الآخرين المرتبطين بالنادي. نعم، يجب تغيير الكثير حتى يحدث هذا.

الحديث عن عملية استحواذ من قبل الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفي والمؤسس المشارك دانيال إيك يبني الزخم، مما يعني أن الأموال يمكن أن تصبح متاحة بسرعة في الجانرز لمنح زيدان حرية أكبر في الانتقالات الصيفية في حال موافقته على تدريب الفريق.