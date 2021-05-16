شكرا لقرائتكم خبر عن «الحنفي» يوضح حقيقة احتجاز «التوأمين» له في استاد الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الحَكَم محمد الحنفي أن يكون التوأمان حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، قد قاما باحتجازه في غرفته باستاد الإسكندرية عقب تعادل زعيم الثغر مع طلائع الجيش في الدوري الممتاز بنتيجة 1- 1.

وقال، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الأمن طلب منه الخروج من باب مختلف عن الباب الذي يتواجد به التوأمان «حسن» حتى لا تحدث أزمة معهما، خصوصًا أن الثنائي ظلا يهاجمان الحَكَم داخل الممر المؤدي إلى غرف الملابس، لكنهما لم يتعرضا له نهائيًا.