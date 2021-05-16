شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس لجنة الزمالك يؤازر الناشئين أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وحسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية، على حضور مباراة فريق 2003 أمام الأهلى، والمقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بدوري الجمهورية.
كما حرص بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين، وطارق يحيي، رئيس قطاعات الكرة، وجمال عبدالحميد، المشرف العام على قطاعات الناشئين، وغانم سلطان، رئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين، وشكري حسن، المدير الإداري لقطاع الناشئين، على حضور اللقاء لمؤازرة اللاعبين.