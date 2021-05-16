شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس لجنة الزمالك يؤازر الناشئين أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وحسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية، على حضور مباراة فريق 2003 أمام الأهلى، والمقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بدوري الجمهورية.

كما حرص بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين، وطارق يحيي، رئيس قطاعات الكرة، وجمال عبدالحميد، المشرف العام على قطاعات الناشئين، وغانم سلطان، رئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين، وشكري حسن، المدير الإداري لقطاع الناشئين، على حضور اللقاء لمؤازرة اللاعبين.