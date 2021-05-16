شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول من قمة الشباب :سيطرة زملكاوي و.دفاع أهلاوي.. وتعادل سلبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى منذ قليل الشوط الاول في مباراة قمة الشباب بين الزمالك والاهلي التي تقام على أرض ملعب ستاد عبد اللطيف ابورجيلة بنادي الزمالك ،وشهدت سيطرة من جانب لاعبي الزمالك بقيادة احمد مصطفى إيشو وأحمد محمود واوباجا وعلي ياسر على مرمى زياد ايهاب حارس الاهلي الصاعد.

وفي المقابل اعتمد لاعبو شباب الاهلي على التأمين الدفاعي والهجمات المرتدة عن طريق لاعبيه ميدو نبيل واحمد ابراهيم واحمد عبد الجواد وعبد الله فؤادي ،ولم يفلح اي من الفريقين في هز شباك الاخر بإستثناء الفرصة التي سددها عبد الرحمن عادل لاعب الزمالك في الدقيقة 37 ومرت بجوار القائم الايمن.

يقود شباب الزمالك احمد عبد الرؤوف المدير الفني بينما يدرب الاهلي لاعبه السابق شريف عبد الفضيل المدير الفني.

ويحتاج الزمالك للفوز او التعادل للغقتراب من حسم البطولة لصالحه ،بينما يسعى الاهلي للفوز من اجل الإستمرار في المنافسة.