شكرا لقرائتكم خبر عن 35 كاميرا لنقل نهائي كأس رئيس الدولة و7 قنوات تبث المباراة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد مباراة النصر وشباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة 2020-2021 الأحد على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين أكبر تغطية تلفزيونية في تاريخ نقل مباريات كرة القدم في الإمارات، حيث ستنقل المباراة عبر 35 كاميرا تم توزيعها على كل جوانب استاد هزاع بن زايد بالعين، الملعب الذى تقام عليه المباراة لتغطي كل جزء منه من الداخل والخارج، هذا بالإضافة الى كاميرتي الدرون لنقل كل الأجواء الداخلية والخارجية من الاستاد، والكاميرا العنكبوتية التي تتوسط الملعب، ليكون هذا العدد من الكاميرات هو أكبر عدد استخدم في نقل أي مباراة أقيمت على أرض الإمارات حتى الآن.

ومع أهمية المباراة التي تمثل نهاية الموسم الكروي ستنقل المباراة عبر 7 قنوات خليجية وعربية مختلفة، طلبت أن تنقل المباراة مع قنوات الدولة وهو أيضاً العدد الاكبر في بث مباريات كأس رئيس الدولة حتى الان.

وهذا العدد الهائل من كاميرات النقل يمثل نقلة تلفزيونية جديدة في نقل مباريات كرة القدم ويعكس اهمية اللقاء وما يحمله من اسم غالٍ على كل إماراتي.

وإذا ما أضيفت إلى هذا العدد الكبير من الكاميرات الناقلة للمباراة الكاميرات الخاصة بأستوديوهات التحليل والبرامج المصاحبة للمباراة سواء قبلها أو بعد نهايتها سيشكل هذا أكبر عدد للكاميرات في تاريخ كرة القدم الإماراتية بل والكرة العربية ككل ليكون هذا النهائي هو أفضل ختام للموسم الكروي.