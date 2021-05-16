شكرا لقرائتكم خبر عن والدة فودن تتورط في شجار «نساء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت كلير فودن (41 عاماً) والدة نجم مانشستر سيتي فيل فودن في شجار نسائي على هامش حفل عيد ميلاد صديقة.

وبدأ الشجار وفق التقرير في الحفل بين كلير و«كيت سكت» (31 عاماً)، إحدى المدعوات، ثم اتسع نطاقه لخارج منزل صاحبة الحفل في ستوكبورت بمدينة مانشستر بالقرب من منزل فودن وخطيبته ريبيكا كووك، التي تنتظر مولودهما الثاني.

وتورط في الشجار حتى الجيران وشمل جر شعر إضافة إلى عض ولكمات وكسر زجاجات شراب، وشوهدت كلير صبيحة الشجار بكدمات زرقاء تحت العينين فيما تعرضت غريمتها لجروح في الوجه وأخذت حقنة مضادة للعض.