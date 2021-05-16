شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لاعباً في قائمة العراق استعداداً لودية طاجيكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

اختار السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم 26 لاعباً للدخول في المعسكر التدريبي الذي سيقام في محافظة البصرة العراقية قبل مواجهة منتخب طاجيكستان في مباراة ودية في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

واللاعبون الذين وقع عليهم اختيار كاتانيتش هم جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل لحراسة المرمى، علاء مهاوي، مصطفى محمد جبر، أحمد إبراهيم، ميثم جبار، سعد ناطق، علي فائز، كرار عامر، فيصل جاسم، ضرغام إسماعيل، علي عدنان لخط الدفاع، أمجد عطوان، بشار رسن، صفاء هادي، حسين علي، علي حصني، همام طارق، إبراهيم بايش، محمد قاسم لخط الوسط، علاء الزهرة، شيركو كريم، أيمن حسين، مهند علي «ميمي» محمد داوود لخط الهجوم.

ويأتي ذلك المعسكر تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، بنظام التجمع في البحرين لحساب المجموعة الثالثة التي يتصدرها المنتخب العراقي برصيد 11 نقطة.