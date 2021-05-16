شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يتلقى شروط الحصول على ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشفت الصن البريطانية، عن تلقي نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز، شروط الحصول على نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وهي عقد ل12 شهراً قابلة للتمديد عاماً آخر مقابل 25 مليون إسترليني وأجر نصف مليون إسترليني أسبوعياً بعد الضريبة.

وسيكون ميسي، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري، أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز أجراً، لكن القيمة التسويقية لسيتي سترتفع كثيراً.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد عرض إدارة برشلونة الأخير لوالد ميسي ووكيل أعماله وهو أقل من 350 ألف إسترليني أسبوعياً بدلاً عن المليون إسترليني الذي يتقاضاه حالياً بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الفريق عقب الجائحة، بيد أن والد ميسي وفق التقرير لم يوافق ووصف اقتطاع ثلثي الأجر بالضخم ويريد معسكر الأيقونة البحث عن بدائل أخرى.

ويدرك سيتي، أن ميسي يرغب في الرحيل للولايات المتحدة بعد عام في إنجلترا ويمكن للنادي أن يقدمه عبر فريقه نيويورك سيتي كجزء من العرض.