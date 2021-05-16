جوتا على الدكة.. كلوب يدفع بالثلاثي المرعب أمام وست بروميتش

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمباراة اليوم الأحد ضد مضيفه وست بروميتش ألبيون، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حارس المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: أندرو روبرتسون - ريس ويليامز - ناثانيال فيليبس - ترينت أليكساندر-أرنولد
وسط الملعب: كورتيس جونز - فابينيو - تياجو ألكانتارا
الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح
ويستضيف ويست بروميتش، نظيره ليفربول، في الخامسة والنصف مساء اليوم الاحد، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه على مانشستر يونايتد 4-2 في الجولة الماضية.
ويحتل ليفربول المركز الخامس بـ60 نقطة، فيما يقبع ويست بروميتش في المركز الـ19 حيث هبط رسميا.