جوتا على الدكة.. كلوب يدفع بالثلاثي المرعب أمام وست بروميتش

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمباراة اليوم الأحد ضد مضيفه وست بروميتش ألبيون، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون - ريس ويليامز - ناثانيال فيليبس - ترينت أليكساندر-أرنولد

وسط الملعب: كورتيس جونز - فابينيو - تياجو ألكانتارا

الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

ويستضيف ويست بروميتش، نظيره ليفربول، في الخامسة والنصف مساء اليوم الاحد، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه على مانشستر يونايتد 4-2 في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بـ60 نقطة، فيما يقبع ويست بروميتش في المركز الـ19 حيث هبط رسميا.