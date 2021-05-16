موعد مباراة ليفربول وويست بروميتش اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ويست بروميتش، نظيره ليفربول، في الخامسة والنصف مساء اليوم الاحد، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه على مانشستر يونايتد 4-2 في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بـ60 نقطة، فيما يقبع ويست بروميتش في المركز الـ19 حيث هبط رسميا.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز، وماتيب، هندرسون، وكاباك للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، ويليامز، فيليبس، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، فابيانو، جوتا، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: فيرمينيو

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق: أحمد الطيب.