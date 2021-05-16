كاف يعلن إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2021 بالمغرب، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذى عقد خلال الساعات الماضية لتحديد بعض القرارات الخاصة بالمسابقات التى ينظمها الكاف.

وأعلن الكاف أن المباراة النهائية ستقام بالمغرب، وفقا لنظام البطولة الجديدة، بأن يقام الدور النهائي من مباراة واحدة بدلا من مباراتين كما كان متبعا من قبل.

وكتبت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، "دوري أبطال أفريقيا.. النهائي إلى المغرب.. من تتوقع أن يصل للمباراة النهائية؟".

جدير بالذكر أن استاد القاهرة استضاف أول نسخة من النزام الجديد في إقامة نهائي إفريقيا من مباراة واحدة، وكان طرفيها الأهلي والزمالك قبل أن يتوج الفريق الأحمر باللقب بعد الفوز بهدفين لهدف.

ويعد الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الحالية حيث ينافس صن داونز على بطاقة الصعود إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية، حيث فاز بالأمس بهدفين نظيفين في موقعة الإياب ويستعد للمباراة الحخاسمة في موقعة الإياب بجنوب افريقيا يوم السبت المقبل.