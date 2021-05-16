شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أوتشو ينقطع عن تدريبات المقاصة بسبب مستحقاته المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطع الأوغندى خالد أوتشو، لاعب وسط المقاصة، عن تدريبات فريقه الجماعية، اعتراضا على عدم صرف مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الحالي، وهو ما أغضب اللاعب ودفعه للتغيب عن تدريبات فريقه.

ويعاني نادى المقاصة من أزمة مالية تسببت فى تأخر صرف مستحقات اللاعبين، سواء الرواتب الشهرية أو الأقساط الخاصة باللاعبين أو مكافآت الفوز فى المباريات، وفقا للائحة الفريق الفيومي.

وانقطع أوتشو عن تدريبات المقاصة لليوم الثالث على التوالي، فى ظل عدم نجاح الإدارة في توفير مستحقاته، حيث رهن اللاعب عودته للتدريبات الجماعية بحل أزمة مستحقاته المالية.

وكشف مصدر داخل نادى المقاصة أن إدارة النادى بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقد الرعاية مع الراعي الحالى للنادي الفيومي، بسبب عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية للاعبين ووجود حالة من الاستياء تجاه الراعى فى ظل تأخر دفع مستحقات اللاعبين فى المواعيد المقررة.

وأكد المصدر أن إدارة المقاصة خاطبت المستشار القانوني للنادى لاتخاذ الخطوات القانونية لفسخ عقد الرعاية مع الراعي الجديد بسبب عدم اعتداده بالمواعيد المقررة لصرف مستحقات اللاعبين ورواتب الجهاز الفني.

وشدد المصدر على أنه تسود حالة من الاستياء داخل نادى المقاصة من عدم التزام الراعي بدفع المستحقات الخاصة بفريق الكرة وفقا لما تم الاتفاق عليه في عقد الرعاية قبل بداية الموسم الحالي، بخلاف تجاهل الرد على كل المخاطبات التي تمت من قبل إدارة المقاصة معه سواء بشكل رسمي أو ودي.