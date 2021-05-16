شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب 2003 يحضر مباراة الزمالك والأهلي فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر على حضور مباراة الزمالك والأهلي مواليد 2003 ، والتى تجمع الفريقين حالياً فى بطولة الجمهورية بنادى الزمالك من أجل متابعة أفضل العناصر واختيارهم لصفوف المنتخب.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مشاركة منتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، فى بطولة كأس العرب للشباب التي تنطلق في مصر خلال يونيو المقبل.

وفى سياق متصل، حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مؤازرة فريق الناشئين مواليد 2003 أمام الأهلي فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ببطولة الجمهورية.

وكان الجهاز الفني للزمالك، قد أعلن عن التشكيل الرسمي والذى جاء كالتالي:-

حراسة المرمي: أحمد نادر السيد

خط الدفاع: محمد كمال “أوماجا”، مصطفي أحمد ، أحمد محمود ، محي جمعة

خط الوسط: طارق علاء ماجد هاني ، أحمد عبدالرحيم “إيشو” ، عبدالرحمن حمادة الفيومي، عبدالله محمد

خط الهجوم: علي ياسر

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبدالرحمن محمد ، وكريم أحمد عبدون ، فارس مصطفي ، زياد أحمد ، خالد عمرو ، أحمد خالد ، مازن عادل ، عبدالرحمن علي، محمود دسوقي .

ويقود الزمالك فنيا أحمد عبد الرؤوف، ويعاونه عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” إداريا، وأيمن الطويل مدربا للحراس، و خالد عبد الرسول أخصائي علاج طبيعي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب دوري الجمهورية برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

كما حرص المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وحسين السمري عضو اللجنة التنفيذية، على حضور مباراة فريق ٢٠٠٣ أمام الأهلى والمقامه حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بدوري الجمهورية.

كما حرص بدر حامد رئيس قطاع الناشئين، وطارق يحيي رئيس قطاعات الكرة ، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين و غانم سلطان رئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين، وشكري حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين، على حضور اللقاء لمؤازرة اللاعبين.