شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز يد الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع لاعب محترف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض الجهاز الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك فكرة التعاقد مع لاعب محترف فى صفوف الفريق لتدعيم الصفوف فى الموسم الجديد فى ظل وفرة نجوم الفريق.

من جهته أكد حمادة عبد البارى، مدير جهاز كرة اليد فى نادى الزمالك، أنه لا توجد نية داخل الجهاز الفنى للبحث عن لاعب محترف، مشيرا إلى أن التجديد للنجوم على رأس الأولويات والتدعيم بصفة سوبر.

ويخطط مسئولو جهاز كرة اليد بنادى الزمالك لإنهاء صفقة انضمام سيف الدرع لاعب هليوبوليس إلى صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد عن طريق جلسة مع والده.

وفتح جهاز كرة اليد فى الأيام الماضية خطوط اتصال مع اللاعب ومسئولو نادى هليوبوليس مع أجل ضم اللاعب، خاصة أن شقيقه يحيى الدرع نجم المنتخب يلعب فى القلعة البيضاء .

فيما أكد حمادة عبد البارى مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، على إنهاء ملف تجديد عقود الـ9 لاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى خلال أيام، اللاعبون الـ9 هم كل أحمد الأحمر ومصطفى خليل ومحمد على ومحمد رمضان هتلر وأحمد حسام ومصطفى بشير ومحمد علاء السيد لوكا وأحمد مؤمن وعلى هشام.

بينما رفض حسين زكى المدير الفنى للفريق الأول بالقلعة البيضاء عرضين من أندية ليبية وإماراتية من أجل الاستمرار مع الفريق الأبيض.