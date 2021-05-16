شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الثعلب حمادة إمام لم يحصل على بطاقات صفراء فى مسيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظل حمادة إمام، نجم الزمالك السابق، رمزا من رموز القلعة البيضاء لما حققه خلال مسيرته بالملاعب من ألقاب وبطولات، حيث يحتفظ لنفسه بسجل خالٍ من الكروت الصفراء والإنذارت، فلم يحصل "الثعلب" على أى إنذار فى تاريخه بالملاعب.

حمادة إمام هو اللاعب المصرى الوحيد الذى لم يرفع فى وجهه بطاقة صفراء، وهذا إن دل فيدل على مدى أخلاقياته بالمستطيل الأخضر.

كما أن حمادة إمام هو اللاعب الوحيد الذى تم استدعاؤه من غزة بطائرة حربية بأوامر من المشير عبد الحكيم عامر للمشاركة فى مباراة الزمالك والأهلى بنهائى كأس شباب 20 سنة، بعد تواجده فى غزة مع والده الذى كان فى هذا التوقيت نائب فى قطاع غزة.

وتوج حمادة إمام مع الزمالك بلقبى الدورى موسم 63/1964، وسجل 11 هدفاً فى 19 مباراة، وموسم 64/1965 وسجل 18 هدفا فى 22 مباراة، وإجمالا، سجل فى مسابقة الدورى 74 هدفا احتل بها المركز الرابع خلف عبد الحليم على وعلى خليل وحسن شحاتة بقائمة هدافى الزمالك.

لقب حمادة إمام بالثعلب الكبير، وقد نال هذا اللقب نسبة لذكاءه الكبير في الملعب وقتما كان لاعبا، وبين أشهر أهدافه التي استخدم فيها الذكاء البالغ، كان هدفه في مرمى الأهلي حين توغل من الطرف الأيسر وسدد في الزاوية القريبة ليخدع الجميع.