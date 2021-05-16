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شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ونائب رئيس الزمالك يؤازران الناشئين فى مباراة القمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مؤازرة فريق الناشئين مواليد 2003 أمام الأهلي فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا ببطولة الجمهورية، كما حضر المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وحسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية المباراة.
وحرص بدر حامد رئيس قطاع الناشئين، وطارق يحيي رئيس قطاعات الكرة، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وغانم سلطان رئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين، وشكرى حسن المدير الإدارى لقطاع الناشئين، على حضور اللقاء لمؤازرة اللاعبين.
وكان الجهاز الفني للزمالك قد أعلن عن التشكيل الرسمي والذي جاء كالتالي:-
حراسة المرمي: أحمد نادر السيد
خط الدفاع: محمد كمال “أوماجا”، مصطفي أحمد ، أحمد محمود ، محي جمعة
خط الوسط: طارق علاء ماجد هاني ، أحمد عبدالرحيم “إيشو” ، عبدالرحمن حمادة الفيومي، عبد الله محمد
خط الهجوم: علي ياسر
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبدالرحمن محمد ، وكريم أحمد عبدون ، فارس مصطفي، زياد أحمد، خالد عمرو، أحمد خالد ، مازن عادل، عبدالرحمن علي، محمود دسوقي.
ويقود الزمالك فنيا أحمد عبد الرؤوف، ويعاونه عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” إداريا، وأيمن الطويل مدربا للحراس، و خالد عبد الرسول أحصائي علاج طبيعي.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب دوري الجمهورية برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.
جمال عبد الحميد وجهاز الزمالك
شيكابالا يؤازر الناشئين فى القمة
شيكابالا
نائب رئيس الزمالك وحسين السمرى