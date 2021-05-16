شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ونائب رئيس الزمالك يؤازران الناشئين فى مباراة القمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مؤازرة فريق الناشئين مواليد 2003 أمام الأهلي فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا ببطولة الجمهورية، كما حضر المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وحسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية المباراة.

وحرص بدر حامد رئيس قطاع الناشئين، وطارق يحيي رئيس قطاعات الكرة، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وغانم سلطان رئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين، وشكرى حسن المدير الإدارى لقطاع الناشئين، على حضور اللقاء لمؤازرة اللاعبين.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد أعلن عن التشكيل الرسمي والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمي: أحمد نادر السيد

خط الدفاع: محمد كمال “أوماجا”، مصطفي أحمد ، أحمد محمود ، محي جمعة

خط الوسط: طارق علاء ماجد هاني ، أحمد عبدالرحيم “إيشو” ، عبدالرحمن حمادة الفيومي، عبد الله محمد

خط الهجوم: علي ياسر

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبدالرحمن محمد ، وكريم أحمد عبدون ، فارس مصطفي، زياد أحمد، خالد عمرو، أحمد خالد ، مازن عادل، عبدالرحمن علي، محمود دسوقي.

ويقود الزمالك فنيا أحمد عبد الرؤوف، ويعاونه عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” إداريا، وأيمن الطويل مدربا للحراس، و خالد عبد الرسول أحصائي علاج طبيعي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب دوري الجمهورية برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.