شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحدد موقف حمدى فتحى من مرافقة الأهلي إلى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى لاختبار طبى لتحديد موقفه من اللحاق برحلة جنوب أفريقيا غدا، الاثنين، لمواجهة صن داونز السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به.

وتعرض حمدى فتحي للإصابة بكسر فى عظمة الكعبرة بمعسكر المنتخب الوطنى الأخير ويغيب عن صفوف فريقه منذ ذلك الوقت، حيث أجرى عملية جراحية لتركيب شرائح فى ذراعه.

ومن المقرر أن يرافق حمدى فتحى بعثة الأهلى إلى جنوب أفريقيا على أن يكون جاهزا للمشاركة فى مباراة السوبر الأفريقى ضد نهضة بركان المغربى يوم 28 مايو الجارى بقطر.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على السفر من جنوب أفريقيا إلى قطر مباشرة عقب انتهاء مشاركة الأهلى فى مباراة صن داونز من أجل التحضير لمواجهة نهضة بركان بالسوبر الإفريقي.

ووضع الأهلى قدما فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا مهما على صن داونز بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلى فى السلام بذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا..سجل ثنائية الأهلى طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.