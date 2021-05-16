نادي ليفربول الإنجليزي يحدد السعر المطلوب للاستغناء عن محمد صلاح

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

قالت تقارير صحفية إن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي حددت السعر المطلوب للاستغناء عن محمد صلاح مهاجم الفريق.



صلاح يعد الهداف الأبرز في أنفيلد رود في السنوات الأخيرة، حيث قاد الفريق لأربعة ألقاب هي: الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية،وفقا للعين.

شبكة "ESPN" العالمية، قالت إن إدارة ليفربول حددت مبلغ 80 مليون يورو (69 مليون جنيه إسترليني) مقابل الاستغناء عن صلاح، حال وجود عرض من باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه.

صلاح أسهم في 170 هدفاً مع الريدز على مدار 200 مباراة خاضها منذ 2017 إلى الآن، وتوج مرتين هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز، وينافس هذا الموسم على إحراز اللقب مع هاري كين مهاجم توتنهام، حيث سجل كل منهما 21 هدفاً.

صلاح تحدث في وقت سابق عن عدم وجود أي مفاوضات معه من قبل إدارة أنفيلد رود بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2023، رغم أن هذه هي الفترة المعهودة لتمديد التعاقدات في أوروبا، قبل عامين من انتهاء العقود.

وفي وقت سابق، كشف يورجن كلوب مدرب الريدز عن رفضه رحيل صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو في الصيف المقبل، رغم ما أشيع عن رحيلهم الصيف المقبل.

وحسب المصدر، فإن ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس معجب للغاية بصلاح، منذ تدريبه لتوتنهام هوتسبير، لكن ليفربول لن يبيع اللاعب بأقل من 80 مليون يورو.

ويعتبر مو صلاح، الصفقة التي تسعى إدارة باريس لإبرامها حال فشلت محاولات تمديد عقد كيليان مبابي مهاجم الفريق الذي ينتهي في صيف 2022.

اسم مبابي ارتبط أكثر من أي لاعب آخر بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وجاء عدم تجديد تعاقده مع باريس ليزيد الشكوك حول رحيله عن العاصمة الفرنسية.