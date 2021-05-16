شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان ناري من إدارة غزل المحلة ضد لاعبي الفريق والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة علي العباسي، خصم 10 آلاف جنيهاً من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك عقب الهزيمة من فريق المصري في الجولة الماضية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى غزل المحلة هزيمتين متتاليتين، حيث خسر من طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف بالجولة 21، وتلقى الهزيمة من المصري بهدفين مقابل هدف بالجولة 22.

وعقد علي العباسي جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة خالد عيد المدير الفني، وطالبهم بالتركيز خلال الفترة المقبلة واستعادة روح الانتصارات والأداء الجيد الذي قدمه الفريق أمام أندية القمة بالدوري الممتاز.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الجونة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 23، ويحل المركز الثامن برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.