فرمان ناري من إدارة غزل المحلة ضد لاعبي الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان ناري من إدارة غزل المحلة ضد لاعبي الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة علي العباسي، خصم 10 آلاف جنيهاً من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك عقب الهزيمة من فريق المصري في الجولة الماضية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتلقى غزل المحلة هزيمتين متتاليتين، حيث خسر من طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف بالجولة 21، وتلقى الهزيمة من المصري بهدفين مقابل هدف بالجولة 22.
وعقد علي العباسي جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة خالد عيد المدير الفني، وطالبهم بالتركيز خلال الفترة المقبلة واستعادة روح الانتصارات والأداء الجيد الذي قدمه الفريق أمام أندية القمة بالدوري الممتاز.
ويستعد غزل المحلة لمواجهة الجونة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 23، ويحل المركز الثامن برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.