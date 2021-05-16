شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جلال إبراهيم يحاول إقناع حازم إمام بخوض انتخابات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك السابق الإستعداد لخوض انتخابات القلعة البيضاء على منصب رئيس النادي من خلال عقد جلسات مختلفة مع عدد من اعضاء النادي المقربين منه لإختيار قائمته الانتخابية.

ويحاول احمد جلال ابراهيم الضغط على حازم امام نجم الزمالك الاسبق للإنضمام الى قائمته الإنتخابية ،رغم ان الاخير لا يرغب في خوض انتخابات القلعة البيضاء.

،ورفض جلال ابراهيم الإفصاح عن قائمته الإنتخابية ،مؤكدا انه ينتظر تحديد موعد الإنتخابات للإعلان عن قراره النهائي.