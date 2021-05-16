شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يؤازر ناشئي الزمالك أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مؤازرة فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ أمام الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ببطولة الجمهورية. وكان الجهاز الفني للزمالك.

وجاء تشكيل الزمالك للمباراة كالتالي

حراسة المرمي: أحمد نادر السيد خط الدفاع: محمد كمال “أوماجا”، مصطفي أحمد ، أحمد محمود ، محي جمعة خط الوسط: طارق علاء ماجد هاني ، أحمد عبدالرحيم “إيشو” ، عبدالرحمن حمادة الفيومي ، عبدالله محمد خط الهجوم: علي ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبدالرحمن محمد ، وكريم أحمد عبدون ، فارس مصطفي ، زياد أحمد ، خالد عمرو ، أحمد خالد ، مازن عادل ، عبدالرحمن علي، محمود دسوقي . ويقود الزمالك فنيا أحمد عبد الرؤوف، ويعاونه عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” إداريا، وأيمن الطويل مدربا للحراس، و خالد عبد الرسول أحصائي علاج طبيعي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب دوري الجمهورية برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.