شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز لمواجهة أنيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة أنيمبا النيجيري في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: على جبر- أحمد سامي- أحمد فتحي- محمد حمدي.

خط الوسط: عبدالله السعيد- نبيل عماد دونجا- إيريك تراوري- رمضان صبحي- محمد فاروق.

خط الهجوم: جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:



أحمد الشناوي- أحمد أيمن منصور- إسلام عيسى- أحمد توفيق- إبراهيم حسن- محمود حمادة- إبراهيم عادل- دييجو رولان- محمود صابر.

ووصلت منذ قليل حافلة فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي، تمهيدا لمواجهة أنيمبا النيجيري في مباراة الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية.

ويستضيف بيراميدز نظيره أنيمبا بطل نيجيريا في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في مدينة أبا بنيجيريا يوم ٢٣ مايو الجاري.