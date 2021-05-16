شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يوضح حقيقة ضم مهاجم صن داونز للاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادي الأهلى انه لم يطلب اللاعب،بيتر شالولايل مهاجم صن داونز الجنوب أفريقى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير جنوب أفريقية قد كشفت عن اعتبار شالولايل من أبرز اللاعبين الذى يهتم بهم بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى،لدعم مركز راس الحربة بالقلعة الحمراء في الموسم المقبل .

وأوضح بيتسو موسيمانى، فى تصريحات لصحيفة " citizen " الجنوب أفريقية، ان ما تردد عن رغبته في ضم شالولايل لا أساس له من الصحة ".

وقال بيتسو موسيمانى، "الجميع يقول إننى أريد لاعبى صن داونز، هناك تقرير بأننى أريد شالوليلى إنه كاذب، اللاعب الوحيد الذى أجرى الأهلى اتصالاً رسمياً مع صن داونز هو جاستون سيرينو الباقى هو مجرد أناس يختلقون القصص".

وأضاف مدرب الأهلى، "كان هناك الكثير من الكلام عنى طوال الأسبوع والتزمت الصمت، كان على التركيز لأننى أستعد لمباراة كبيرة، فى بعض الأحيان نشعر نحن المدربين بالإثارة ونحاول تفكيك الخصوم، وأستطيع أن أرى أن مدربى صن داونز تم تفكيكهم، لذلك لم أكن بحاجة إلى القيام بذلك لأننى أكن احترامًا كبيرًا لصن داونز ".

واعترف موسيمانى، خلال استعداداته لمواجهة صن داونز لأول مرة، أنه قضى ليالى بلا نوم خلال هذه المباراة، وكشف عن الاستعدادات المكثفة التى قام بها قائلا، "كان هناك تقرير بأن صن داونز لا يحتاج إلى سهر الليالى حول الأهلي. حسنًا، لقد قضيت ليالى بلا نوم حول صن داونز لأننى ارتديت القميص وأعطيت قلبى وروحى للنادى وشاهدت سبع مباريات فى صن داونز وحافظت على الهدوء والتركيز، لقد ساعدنا الله فى النتيجة. هذا الشيء لديه نبضات قلب لدى احترام كبير للاعبين وأنصار صن داونز.

ووضع الأهلى قدما فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا مهما على صن داونز بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلى فى السلام بذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، سجل ثنائية الأهلى طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل