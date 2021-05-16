شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريق إنيمبا إلي ملعب الدفاع الجوي استعداداً لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل فريق انيمبا النيجيري ملعب الدفاع الجوي استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز ضمن مباريات البطولة الكونفدرالية.

ويحل انيمبا النيجيري ضيفاً علي فريق بيراميدز، عند السابعة مساء " الأحد " ضمن مباريات الربع نهائي من البطولة الكونفدرالية.

وتأهل بيراميدز الي دور الثمانية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ويسعي بيراميدز بقيادة الارجنتيني رودلفو بتحقيق الفوز علي انيمبا وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالي للبطولة.