شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بيراميدز لاستاد الدفاع الجوي ومحاضرة فنية للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي تمهيدًا لمواجهة أنيمبا النيجيري في مباراة الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية. ويستضيف بيراميدز نظيره أنيمبا، بطل نيجيريا، في السادسة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية. وتُقام مباراة الإياب بين الفريقين في مدينة أبا بنيجيريا يوم 23 مايو الجاري.

ويعقد المدير الفني الأرجنتيني «رودوفو» محاضرة فنية للاعبين داخل غرف خلع الملابس، يعلن بعدها أسماء اللاعبين الذي سيخوضون المواجهة أمام بطل نيجيريا.

وتأهل بيراميدز لدور الثمانية للبطولة، بعد احتلاله المركز الثاني في جدول المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.