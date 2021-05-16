شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المحمدي .. أستون فيلا يتلقى هزيمة من كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق كريستال بالاس فوزًا مثيرًا على ضيفه أستون فيلا بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد المحترف المصري أحمد المحمدي في تشكيل أستون فيلا الأساسي، بينما غاب محمود حسن تريزيجيه بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

وافتتح جون ماكجين التهديف لصالح أستون فيلا في الدقيقة الـ17، وتعادل كريستيان بينتيكي لكريستال بالاس في الدقيقة الـ32 من عمر المباراة.

وسجل أستون فيلا الهدف الثاني عن طريق أنور الغازي في الدقيقة الـ34، قبل أن يسجل ويلفريد زاها هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة الـ76، ثم لحقه تيريك ميتشيل وسجل هدف الفوز لكريستال بالاس في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتجمد رصيد أستون فيلا عند 49 نقطة في المركز الحادي عشر.