شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يفض شراكته مع صلاح وينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح هاري كين قائد توتنهام في تسجيل هدف لفريقه خلال مواجهة وولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وتصدر كين ترتيب الدوري الإنجليزي في انتظار مباراة ليفربول وويستبروميتش والتي قد تشهد تغير الترتيب في حالة نجم النجم المصري محمد صلاح في معادلة رقم كين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

هاري كين - 22 هدفا

محمد صلاح - 21 هدفا

برونو فيرنانديز - 18 هدفا

سون هيونج مين - 17 هدفا

دومينيك كالفريت لوين - 16 هدفا

باتريك بامفورد - 15 هدفاً