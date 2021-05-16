شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة وأبطال المنتخب علي نتائج بطولة «انديانا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، وأعضاء مجلس الإدارة، ولاعبي المنتخب القومي للسباحة على النتائج التي تم تحقيقها بمنافسات بطولة انديانا الدولية التي أقيمت مؤخراً بأمريكا.

و حصد السباح العالمي مروان القماش ثلاث ميداليات متنوعة «ذهبيتين في سباقات ٨٠٠ متر حرة و٤٠٠ متر حرة، وميدالية برونزية في سباق ٢٠٠ متر حرة»، وسط مشاركة نخبة كبيرة من أبطال أمريكا والعالم في السباحة، كما حطم السباح الشاب يوسف رمضان صاحب الـ ١٨ عاماً الرقم المصري لسباق ١٠٠ فراشة محتلاً المركز الخامس بمنافسات البطولة، واقترابه من الرقم المؤهل لأولمبياد طوكيو.

وتواصلت إنجازات السباحة المصرية بالبطولة حيث حقق السباح عبدالرحمن سامح المركز الرابع في منافسات سباق ٥٠ م حرة وسط كبار اللعبة المشاركين بالبطولة، وحققت فريدة عثمان المركز السادس بمنافسات سباق ١٠٠ م فراشة.

من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بالنتائج المميزة التي تشهدها السباحة المصرية خلال الفترة الراهنة، متمنياً التوفيق لجميع لاعبي المنتخب القومي بمختلف منافساتهم بالبطولات الدولية التي يشاركون بها خلال تلك الفترة، وتحقيق مزيد من الإنجازات في إطار برنامج الإعداد والتأهيل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على التنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحاد المصري للسباحة لتقديم كافة أنواع الدعم للأبطال الرياضيين ضمن خطة الإعداد اللازم للأولمبياد، والاستمرار في المستوى المتميز الذي يظهر عليه أبطال السباحة المصرية.