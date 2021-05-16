شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطلب شراء حارس بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة المهندس سمير حلبية، مسؤولي نادي بيراميدز برغبته في شراء الحارس أحمد دعدور نهائياً.

واستعار النادي المصري «دعدور» من بيراميدز لتدعيم مركز حراسة المرمي، وفي ظل قناعة الجهاز الفني بالمستوي الفني والبدني للحارس.

ويُنتظر أن يحسم مسؤولو بيراميدز موقفهم من بيع اللاعب نهائياً للمصري أو التمسك باستمرار إعارته التي تنتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويعقد سمير حلبية جلسة مع على ماهر، المدير الفني للفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم العديد من الملفات المتعلقة بالفريق الأول، وعلي رأسها تدعيم الفريق ببعض الصفقات بداية من الموسم الجديد.

ويحتل المصري المركز الثالث في ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 36 نقطة بعد الفوز الذي حققه مؤخراً على غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري.