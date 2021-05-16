شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة سيدات الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الزهور في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك «سيدات» تدريباته الجماعية في السادسة مساء اليوم الأحد على الصالة المغطاة بالنادي.

وحصلت اللاعبات على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الدوري المصري، ويستعد الفريق لخوض منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع الزهور يوم 21 من الشهر الجاري بصالة نادي الزهور، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويقود فريق سلة سيدات الزمالك: محمد جمال الدين مديرًا فنيًا، ومحمد إسماعيل جلال مساعدًا للمدرب، وهبة أحمد حسنين إداريًا، وغدير سامي إخصائي العلاج الطبيعي.