شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف يعلن تشكيل زمالك 2003 لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لفريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2003 عن التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد قليل، على ملاعب النادي بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري الجمهورية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي: أحمد نادر السيد

خط الدفاع: محمد كمال «أوماجا»، مصطفي أحمد ، أحمد محمود ، محي جمعة

خط الوسط: طارق علاء ماجد هاني ، أحمد عبدالرحيم «إيشو»، عبدالرحمن حمادة الفيومي، عبدالله محمد

خط الهجوم: علي ياسر

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبدالرحمن محمد، وكريم أحمد عبدون، فارس مصطفي، زياد أحمد، خالد عمرو، أحمد خالد، مازن عادل، عبدالرحمن على، محمود دسوقي.

ويقود الزمالك فنيا الكابتن أحمد عبد الرؤوف، ويعاونه عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” إداريا،وأيمن الطويل مدربا للحراس، و خالد عبد الرسول أحصائي علاج طبيعي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب دوري الجمهورية برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.