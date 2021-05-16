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تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي 2003

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت قناة نادي الزمالك عن إذاعة مباراة فريق الناشئين بالنادي مواليد 2003 مع نظيره الأهلي في بطولة الجمهورية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي في الساعة الرابعة عصرا، على ملاعب النادي بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرةلدوري الجمهورية.

ويقود الزمالك فنيا أحمد عبد الرؤوف.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب دوري الجمهورية برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

حرص المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور مران الفريق أمس السبت من أجل دعم ومؤازرةاللاعبين والجهاز الفني قبل لقاء اليوم.

وطلب المستشار هشام إبراهيم من اللاعبين تحقيق الفوز على الأهلي والحفاظ على مسيرتهم الإيجابية وحصد لقب البطولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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