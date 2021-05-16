شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي 2003 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت قناة نادي الزمالك عن إذاعة مباراة فريق الناشئين بالنادي مواليد 2003 مع نظيره الأهلي في بطولة الجمهورية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي في الساعة الرابعة عصرا، على ملاعب النادي بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرةلدوري الجمهورية.

ويقود الزمالك فنيا أحمد عبد الرؤوف.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب دوري الجمهورية برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

حرص المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور مران الفريق أمس السبت من أجل دعم ومؤازرةاللاعبين والجهاز الفني قبل لقاء اليوم.

وطلب المستشار هشام إبراهيم من اللاعبين تحقيق الفوز على الأهلي والحفاظ على مسيرتهم الإيجابية وحصد لقب البطولة.