شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة سامي نعاش مدرب المنتخب الوطني بعد إصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

الخليج 365 ـ عدن

توفي اليوم الأحد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الكابتن سامي نعاش في احد مستشفيات مدينة عدن جنوبي اليمن.



واكدت مصادر رياضية اليوم، وفاة الكابتن سامي نعاش مدرب المنتخب الوطني الأول، في أحد مشافي عدن جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكان نعاش قد أصيب بفيروس كورونا أواخر الشهر الماضي، خلال معسكر تدريبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مدينة عتق عاصمة محافظة "شبوة"، استعدادا لتصفيات مونديال كأس العالم في قطر وكأس أسيا في الصين.

ونقل نعاش إلى عدن لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة اليوم