شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يؤكد انسحاب كوريا الشمالية من تصفيات كأس العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج - رويترز

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والتي تنطلق الشهر المقبل.

ويأتي القرار بعد انسحاب كوريا الشمالية بالفعل من الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كوفيد-19.

ومن المنتظر أن تستضيف كوريا الجنوبية المباريات المتبقية في المجموعة الثامنة قبل انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في يونيو/حزيران، لكن مسؤولين من كوريا الشمالية أبلغوا نظراءهم في كوريا الجنوبية هذا الشهر بنيتهم الانسحاب.

وقبل الانسحاب، كانت كوريا الشمالية في المركز الرابع بالمجموعة بعد خمس مباريات، متساوية في رصيد ثماني نقاط مع كوريا الجنوبية التي تتبقى لها مباراة إضافية.

وتتصدر تركمانستان حالياً المجموعة التي تضم أيضاً لبنان وسريلانكا.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه سيحيل انسحاب كوريا الشمالية إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، وسيعلن في الوقت المناسب كيف سيؤثر انسحابها من التصفيات على ترتيب المجموعة.