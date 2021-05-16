شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال الإنجليزي يحسم قراره بشأن عرض ضخم لشرائه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال الرئيس التنفيذي ومؤسس "سبوتيفاي" دانييل إيك، إن عرضاً قدمه لشراء أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رفضته عائلة ستان كرونكي المالكة للنادي.

واستخدم إيك، تويتر لإصدار بيان يصحح "التقارير غير الصحيحة" حول عدم تقديم عرض.

وقال السويدي إيك: "هذا الأسبوع تم تقديم عرض إلى جوش كرونكي ومصرفييهم، وشمل حصة للمشجعين في ملكية النادي وتمثيلاً في مجلس الإدارة، ردوا بأنهم لا يحتاجون المال. أحترم قرارهم، لكني ما زلت مهتماً ومتاحاً إذا تغير الموقف في أي وقت".

وقال إيك الشهر الماضي إنه جمع التمويل اللازم لشراء أرسنال الذي تقدر قيمته عند 2.8 مليار دولار طبقاً لفوربس.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ثلاثة من عظماء أرسنال، وهم تييري هنري ودينيس بيركامب وباتريك فييرا، يدعمون عرض إيك.

ويتعرض ملاك النادي لانتقادات من الجماهير بعد محاولة النادي القادم من شمال لندن الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي الانفصالي الذي انهار بعد 48 ساعة من الإعلان عنه.