شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية بين ديوكوفيتش ونادال في نهائي روما للأساتذة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

سيصطدم نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب بغريمه رفائيل نادال على لقب بطولة روما للتنس للأساتذة بعد وصول أعلى مصنفين إلى نهائي البطولة يوم السبت.

وفاز ديوكوفيتش في وقت سابق الأحد على اليوناني ستيفانوس تيتيباس 4-6 و7-5 و7-5 في مباراة تأجلت من دور الثمانية بسبب الأمطار، قبل أن يتفوق في مباراة من ثلاث مجموعات في الدور قبل النهائي على لورينتسو سونيجو الذي يلعب على أرضه.

وتوقف حلم سونيجو، الذي أصبح أول إيطالي يبلغ قبل النهائي في روما في 14 عاماً بعدما فاز على أندريه روبليف، بعد الخسارة 6-3 و6-7 و6-2 أمام ديوكوفيتش.

وأضاع ديوكوفيتش فرصتين لحسم المباراة في المجموعة الثانية، التي استمرت 91 دقيقة، ونجح سونيجو في الوصول إلى مجموعة ثالثة وفاصلة، بعدما أهدر اللاعب الصربي تقدمه بنتيجة 4-2، لكن اللاعب الصربي استعاد مستواه وحسم المباراة بعدما رد سونيجو الكرة في الشبكة.

وفي وقت سابق الأحد، فاز نادال على رايلي أوبيلكا 6-4 و6-4، ليتأهل إلى النهائي في روما للمرة 12.

وهذه المباراة رقم 500 لنادال على الأراضي الرملية، وعزز سجله عليها بنتيجة 458-42، وانتزع التأهل بعدما كسر مرتين إرسال منافسه الأمريكي صاحب الضربات القوية.

ويتفوق ديوكوفيتش 29-27 في المواجهات الثنائية أمام نادال، لكن اللاعب الإسباني فاز خمس مرات في ثماني مباريات في روما.