شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس وديفيز يقودان ليكرز لانتصار ثمين على بيسرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - رويترز

أحرز ليبرون جيمس سبع نقاط متتالية في غضون دقيقة واحدة بالربع الأخير، ليساعد لوس أنجليس ليكرز على الفوز 122-115 على إنديانا بيسرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وفي مباراته الأولى منذ الثاني من مايو/أيار والثالثة فقط منذ 20 مارس/آذار، استحوذ جيمس على سبع كرات مرتدة ومرر ثماني كرات حاسمة.

وأحرز أنطوني ديفيز 28 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ومرر خمس كرات حاسمة مع ليكرز (41-30) الذي دخل المباراة وهو متأخر بنصف مباراة عن بورتلاند تريل بليزرز في الصراع على المركز الأخير المؤهل مباشرة للأدوار الإقصائية، ويختتم ليكرز مشواره في المرحلة التمهيدية للموسم أمام نيو أورليانز بليكانز الأحد.

وتتأهل الفرق الستة الأولى إلى الأدوار الإقصائية مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركزين السابع والثامن في كل قسم مواجهة فاصلة لتحديد الفريق الذي يحتل المركز السابع.

ويلعب الفريقان التاسع والعاشر مباراة واحدة، ويلتقي الفائز منهما مع الخاسر من مباراة السابع والثامن ويحصل المنتصر على المركز الثامن.