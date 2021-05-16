شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف وقفشة فى استجمام بحمام السباحة بعد الفوز على صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلي فوزا ثمينا على صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب "الأهلي والسلام"، ويستعد لخوض مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.



ايمن اشرف على انستجرام

واستغل عدد من لاعبى الأهلى فترة الإجازة من التدريبات فى الاستجمام بعد مواجهة صن داونز، ونشر أيمن اشرف صورة مع محمد مجدى قفشة فى حالة استجمام بحمام السباحة، وعلق على الصورة قائلا: "اليوم عطلة".



لاعبا الاهلى أيمن اشرف وقفشة

ويسافر فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا غدا، الاثنين، بعد الحصول على راحة سلبية اليوم الأحد، عقب الفوز على صن داونز بهدفين نظيفين في موقعة الذهاب بدور الثمانية الإفريقي، حيث تسافر بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة كما هو المعتاد مع كل رحلة سفر للفريق الأحمر في أدغال أفريقيا.



ايمن اشرف وقفشة

وضع الأهلي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا مهما على صن داونز بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي فى السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا..سجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.