شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وغناء فريق أنيمبا لحظة وصول الدفاع الجوى لمواجهة بيراميدز.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق أنيمبا النيجيرى إلى ملعب الدفاع الجوى استعدادًا لمواجهة بيراميدز، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، فى ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك المباراة هى عنق الزجاجة للفريق السماوى، خاصة أنها أول مواجهة يخوضها بعد السقوط أمام سيراميكا فى بطولة الدورى، والتى خسرها بيراميدز بنتيجة 4 / 2.

وكعادة الفرق الأفريقية، قام اللاعبون بالغناء والرقص لحظة النزول من الحافلة والتوجه لغرف غلع الملابس، من أجل إزالة الضغوطات من على عاتقهم قبل الصدام مع بيراميدز.

كما وصلت وصلت حافلة فريق نادي بيراميدز إلى ستاد الدفاع الجوي تمهيدا لمواجهة أنيمبا، وتحدث أروابارينا مع لاعبى فريقه مشددًا على أهمية بذل قصارى جهدهم وتحقيق الفوز على الفريق النيجيرى فى لقاء الذهاب وبنتيجة كبيرة، حتى يضمن التأهل من القاهرة، ولا ينتظر حسابات لقاء العودة الذى سيقام فى نيجيريا، كما استغل المدير الفنى الأيام الماضية فى مشاهدة العديد من مباريات فريق أنيمبا من أجل الوقوف على مفاتيح اللعب ونقاط الضعف فى الفريق المنافس من أجل العمل على ترتيب أوراقه ورسم خطته لتحقيق الفوز قبل الذهاب للصدام مع الفريق فى عقر داره.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع انيمبا، حققت الفوز فى 8 ، والخسارة فى 3، و التعادل فى مباراة واحدة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في مدينة أبا بنيجيريا يوم ٢٣ مايو الجاري.