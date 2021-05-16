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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 16 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، كاف يعلن رسمياً إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب، الونش يدرس إجراء جراحة الغضروف عقب مواجهة المقاصة ، صعوبة لحاق معلول بموقعة إياب صن داونز وتجهيزه للسوبر الإفريقى .
كاف يعلن رسمياً إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب
أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2021 بالمغرب، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذى عقد خلال الساعات الماضية لتحديد بعض القرارات الخاصة بالمسابقات التى ينظمها الكاف.
سفيان رحيمي يهدد برحيل كهربا من جنة الأهلى
بات انضمام المغربي سفيان رحيمي للنادي الأهلي مسألة وقت، بعدما جدد الفريق الأحمر اهتمامه باللاعب المغربي فى ظل المستويات الكبيرة التى يقدمها مع الرجاء المغربي هذا الموسم ومساهمته فى 12 هدفا خلال 16 مباراة لعبها مع الفريق المغربي بالدوري فقط، بجانب قيادته لفريقه إلى ربع نهائي الكونفدرالية من خلال مساهمته بأربعة أهداف، وهو أقرب المرشحين للتتويج بلقبها.
اتجاه لتعديل لائحة المكافآت ورفع العقوبات في الزمالك للتحفيز على حصد لقب الدوري
يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اقتراحا بتعديل مكافآت اللاعبين في المباريات المقبلة؛ لتحفيزهم على مواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات صعبة، وفي حالة فوز الأهلي في جميع مؤجلاته سيحتل الأخير الصدارة بفارق نقطتين عن الزمالك.
الأهلي يحدد برنامج "تخسيس" لأجايي بعد زيادة وزنه
يخضع النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلى لبرنامج بدني مكثف من أجل إنقاص وزنه بعدما شهد زيادة ملحوظة فى الفترة الأخيرة بسبب ابتعاده عن المشاركة فى المباريات لفترة طويلة.
الزمالك يدرس إدخال أحمد عيد فى صفقات تبادلية خلال انتقالات الصيف
يدرس مسئولو الزمالك إدخال أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق فى صفقة تبادلية الصيف المقبل، فى ظل عدم دخوله فى حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق. وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى عن رغبة كارتيرون فى استبعاد أحمد عيد من قائمة الفريق الموسم المقبل، نظرا لعدم التزام اللاعب بالتعليمات الفنية داخل الملعب، ما جعل كارتيرون يتحدث مع المقربين منه عن إمكانية إعارة أحمد عيد أو بيعه الصيف المقبل وتدعيم الفريق بظهير أيمن يكون أكثر إفادة للفريق.
صعوبة لحاق معلول بموقعة إياب صن داونز وتجهيزه للسوبر الإفريقى
تضاءلت فرص مشاركة التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، في مباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم الجاهزية الطبية، رغم تعافي اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.
يدرس المدافع الدولى محمود حمدى الونش، لاعب الزمالك، إجراء جراحة غضروف الركبة عقب مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها 3 يوليو المقبل في الدوري، خاصة أن اللاعب يحتاج لإجراء الجراحة منذ إصابته في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، ويخوض المباريات وفقا لبرنامج تأهيل، ولم يتمكن من إجراء الجراحة بسبب ضغط المباريات.