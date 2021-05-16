7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 16 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، كاف يعلن رسمياً إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب، الونش يدرس إجراء جراحة الغضروف عقب مواجهة المقاصة ، صعوبة لحاق معلول بموقعة إياب صن داونز وتجهيزه للسوبر الإفريقى .

كاف يعلن رسمياً إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب

أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2021 بالمغرب، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذى عقد خلال الساعات الماضية لتحديد بعض القرارات الخاصة بالمسابقات التى ينظمها الكاف. سفيان رحيمي يهدد برحيل كهربا من جنة الأهلى بات انضمام المغربي سفيان رحيمي للنادي الأهلي مسألة وقت، بعدما جدد الفريق الأحمر اهتمامه باللاعب المغربي فى ظل المستويات الكبيرة التى يقدمها مع الرجاء المغربي هذا الموسم ومساهمته فى 12 هدفا خلال 16 مباراة لعبها مع الفريق المغربي بالدوري فقط، بجانب قيادته لفريقه إلى ربع نهائي الكونفدرالية من خلال مساهمته بأربعة أهداف، وهو أقرب المرشحين للتتويج بلقبها. اتجاه لتعديل لائحة المكافآت ورفع العقوبات في الزمالك للتحفيز على حصد لقب الدوري يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اقتراحا بتعديل مكافآت اللاعبين في المباريات المقبلة؛ لتحفيزهم على مواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات صعبة، وفي حالة فوز الأهلي في جميع مؤجلاته سيحتل الأخير الصدارة بفارق نقطتين عن الزمالك.

الأهلي يحدد برنامج "تخسيس" لأجايي بعد زيادة وزنه

يخضع النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلى لبرنامج بدني مكثف من أجل إنقاص وزنه بعدما شهد زيادة ملحوظة فى الفترة الأخيرة بسبب ابتعاده عن المشاركة فى المباريات لفترة طويلة.