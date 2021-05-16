خسائر بالجملة فى الاتحاد قبل مواجهة المصرى

القاهرة - سامية سيد - يعيش الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندرى موقفا صعبا قبل مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، المقرر لها الخميس المقبل باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً، حيث يعانى من إيقاف الثلاثى "أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وعمار حمدى" للحصول على الإنذار الثالث .

ويدرس حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، مع معاونيه البحث عن بدائل تعوض غياب الثلاثى الذين يعدون من العناصر الاساسية بالفريق .

فى ذات الوقت يعود لصفوف الفريق السكندرى حسام عاشور والذى غاب عن مباراة طلائع الجيش للايقاف، ويراهن عليه العميد فى قيادة الفريق .

وتعادل الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت السبت على استاد الإسكندرية.

ويستنأنف الفريق تدريباته فى الثامنه مساء اليوم بدون راحة استعداد للمصرى الذى يراها حسام حسن من اقوى المواجهات نظرا لقوة المنافس فضلا عن كونها ذات طبيعة خاصة لعلاقته من النادى البورسعيدى وجماهيره منذ قيادته لسنوات وحقق انجازات مع الفريق .

وتعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره الاتحاد السكندرى بهدف لكل منهما، على استاد الإسكندرية مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، وقبل نهاية الشوط الأول تقدم لطلائع الجيش ناصر منسى فى الدقيقة 43، وتعادل عبد الغنى محمد للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 73.