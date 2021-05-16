شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: أداء الأهلى أمام صن داونز غير مطمئن ولكن النتيجة مريحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر ريان، نجم الأهلى السابق، أن أداء الفريق الأحمر الذى ظهر به اللاعبون أمام صن داونز فى ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا غير مطمئن للجماهير، بالرغم من تحقيق الفوز بثنائية نظيفة.

وقال ريان فى تصريح لـ الخليج 365، إن الفوز بثنائية يعد نتيجة مريحة للفريق قبل مواجهة الإياب فى جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن ظروف المباراة تسبب فى عدم ظهور أى لاعب بأفضل أداء منذ البداية بسبب استحواذ الفريق الجنوب أفريقى.

وأشار ريان إلى أن الأهلى قادر على الخروج بلقاء الإياب إلى بر الأمان وتصحيح الأوضاع فى جنوب أفريقيا والعودة إلى الفورمة.

سجل ثنائية الأهلى طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

ورغم فوز الأهلى حامل لقب دورى أبطال أفريقيا إلا أن الأداء لم يكن جيدا فى معظم فترات اللقاء وظهر لاعبو الأهلى بعيدين تماما عن مستواهم خلال أجزاء كثيرة من اللقاء، كما ظهر الحكم السنغالى نداى بشكل متواضع، ورفض احتساب ركلتى جزاء صحيحتين للأهلي، نتيجة الخشونة وعرقلة محمد شريف مرتين فى منطقة جزاء الضيوف.

وشارك جونيور أجايى بعد فترة من الغياب بدلاً من طاهر محمد طاهر ولعب فى الدقيقة 75، وشارك بواليا ومحمود وحيد بدلاً من محمد شريف وأيمن أشرف وشهدت الدقائق الأخيرة هجوما متبادلا.