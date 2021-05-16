هل يستطيع الأهلى عبور محطة صن داونز لنصف نهائي أبطال أفريقيا؟

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لخوض معترك أفريقى صعب عندما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقى السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى طريقه نحو حسم بطاقة الصعود إلى نصف نهائى دورى الأبطال، لاسيما بعد النتيجة الإيجابية التى حققها فى موقعة الذهاب على استاد السلام بالفوز على بطل جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين.

ماذا يحتاج الأهلي من مباراة الإياب؟

يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد لضمان الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز بهدفين على أرضه، لذا يعمل الجهاز الفنى على تحقيق نتيجة إيجابية فى موقعة الإياب ببريتوريا.

وكيف يستعد موسيماني لموقعة جنوب أفريقيا؟

يعكف بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى على تصحيح بعض الأخطاء الفنية التى وقع فيها لاعبو الأهلى خلال مباراة الذهاب بالقاهرة، سواء فى التمركز أو التغطية الدفاعية أو التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية، حتى لا تتكرر فى مباراة الإياب.

موعد سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا؟

قرر الأهلى السفر إلى جنوب أفريقيا غدا، الاثنين، وقبل موعد المباراة بـ5 أيام للتعود على الأجواء الحارة فى جنوب أفريقيا، لاسيما أن المباراة ستقام فى الثالثة عصراً، وهو ما قد يصعب مهمة الأهلى نحو خطف بطاقة الصعود إلى نصف نهائى دورى الأبطال.

وكيف يستعد الأهلي فى جنوب أفريقيا لموقعة بريتوريا؟

ينوى الأهلى خوض تدريباته أثناء إقامته فى جنوب أفريقيا فى نفس موعد مباراة صن داونز لتعود اللاعبين على الأجواء الحارة، وعدم التأثر بالظروف الصعبة التى ستقام فيها المباراة.