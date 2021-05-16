كين يفك شراكته مع صلاح وينفرد بصدارة هدافي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح الإنجليزي هاري كين قائد توتنهام التسجيل لفريقه في مواجهة وولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد.

ووضع هاري كين فريقه في المقدمة قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، حيث تلقى تمريرة متقنة من بيير إيميل هويبيرج لينفرد بالمرمى ويودع الكرة في شباك الذئاب.

وبهذا الهدف، يفك قائد إنجلترا شراكته مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، رافعا رصيده إلى 22 هدفًا لينفرد بصدارة هدافي بريميرليج في الموسم الحالي 2020/2021.

وسبق لمحمد صلاح، صاحب الـ21 هدفا حتى الآن هذا الموسم، الفوز بلقب الحذاء الذهبي بعد التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2017-2018 و2018-2019، ليعود هذا الموسم للمنافسة بقوة.

وفي حالة تساوي محمد صلاح مع هاري كين في الأهداف حتى انتهاء الموسم سيحصل كل لاعب منهما على الحذاء الذهبي، وهو ما حدث في آخر تتويج للنجم المصري عندما تقاسم الجائزة مع الثنائي ساديو ماني لاعب ليفربول، وبيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

هاري كين - 22 هدفا

محمد صلاح - 21 هدفا

برونو فيرنانديز - 18 هدفا

سون هيونج مين - 17 هدفا

دومينيك كالفريت لوين - 16 هدفا

باتريك بامفورد - 15 هدفاً