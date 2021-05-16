بالفيديو.. بمشاركة المحمدي.. خسارة قاتلة لأستون فيلا أمام كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حقق فريق كريستال بالاس فوزا مثيرا على ضيفه أستون فيلا 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد أحمد المحمدي في تشكيل أستون فيلا الأساسي، وسط غياب محمود حسن "تريزيجيه" بسبب الإصابة بالرباط الصلبيبي.

وتقدم أستون فيلا بهدف سجله جون ماكجين في الدقيقة 17 وتعادل كريستال بالاس عن طريق كريستيان بينتيكي في الدقيقة 32.

قبل أن يسجل أستون فيلا الهدف الثاني عن طريق أنور الغازي في الدقيقة 34 إلا أن ويلفريد زاها سجل هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 76 ثم أضاف تيريك ميتشيل هدف الفوز لكريستال بالاس في الدقيقة 84.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 49 نقطة في المركز الحادي عشر.

لمشاهدة المحمدي يشارك في هدف أستون فيلا الأول.. اضغط هنا

لمشاهدة المحمدي يتسبب في هدف كريستال بالاس الثاني.. اضغط هنا

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