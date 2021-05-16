المقاولون يرد.. هل يرغب الزمالك في إعادة الجزيري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، ما تردد بشأن رغبة الزمالك في إعادة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري إلى صفوف ذئاب الجبل بعد انتهاء إعارته.

وقال فتحي، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "لم تصلنا معلومات بشأن رغبة الزمالك في إعادة سيف الدين الجزيري إلى الفريق بعد نهاية الإعارة، أرى أنها اجتهادات".

وأضاف: "سيف الجزيري انتقل إلى الزمالك على سبيل الإعارة بنية الشراء بعد نهاية الموسم، وقدم اللاعب مباراة جيدة في آخر لقاء وظهر بمستوى مميز".

وأتم المشرف على الكرة في المقاولون قائلا: "لا يوجد لدينا أي مانع على الإطلاق من عودة سيف الجزيري إلى الفريق إذا قرر الزمالك عدم تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب".