ناشئ الأهلي السابق يظهر في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ظهر المصري صلاح الدين "باشا" ضمن القائمة النهائية لفريق أودينيزي في مواجهة سامبدوريا المقامة مساء اليوم الأحد على ملعب "الفريولي" ضمن منافسات الأسبوع الـ37 للدوري الإيطالي.

وتواجد صلاح الدين "باشا" (18 عاما) بين بدلاء أودينيزي بالقميص الذي يحمل الرقم 68، ليدون أول ظهور له مع أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي "سيريا آ".

وكان صلاح الدين وشقيقه ريتشارد ضمن قطاع الناشئين بالأهلي مع فريق 2002، قبل أن يسافر الثنائي من مصر إلى إيطاليا في عام 2018 لخوض التدريبات في صفوف أودينيزي.

وسبق للأهلي التعاقد مع صلاح الدين وريتشارد من صفوف فريق شرم الشيخ عام 2016.

ووُلد الثنائي ريتشارد وصلاح الدين لأب مصري وأم إيطالية.