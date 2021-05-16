بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وسلتا فيغو في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وسلتا فيغو لحساب الجولة 37 في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الأحد 16-5-2021.

يستقبل برشلونة فريق سلتا فيغو على ملعب الكامب نو، في مباراة الأمل الأخير ضمن الجولة 37 في الدوري الاسباني.

ويحتاج برشلونة إلى معجزة من أجل خطف لقب الدوري الاسباني قبل جولتين من نهاية الموسم، خاصة بعد تعادله المفاجئ والغريب في الجولة الماضية أمام ليفانتي.

وبشكلٍ عام حصد برشلونة خمس نقاط فقط من آخر 12 نقطة متاحة في الدوري الاسباني، في أسوأ فترة له بالمسابقة منذ بداية نوفمبر من العام الماضي.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث بجدول الترتيب خلف صاحب المركز الثاني “ريال مدريد” بنقطتين، ويفصله 4 نقاط عن المتصدر “أتلتيكو مدريد”، ويمتلك البرسا في رصيده 76 نقطة، جمعها من 23 انتصارًا، و7 تعادلات، بينما خسر 6 مرات.

في المقابل، يتطلع نادي سلتا فيغو إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الاسباني، على أمل أن يتعثر فياريال وريال بيتيس من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي، أو دوري المؤتمر الأوروبي.

ويقبع سلتا فيغو في المركز الثامن وفي رصيده 50 نقطة، ويفصله 5 نقاط عن صاحب المركز السابع “فياريال”، وصاحب المركز السادس “ريال بيتيس”.

وتنقل مباراة برشلونة وسلتا فيغو على قناة بي إن سبورتس 3 وبريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تذاع على قناة موفي ستار لاليحا 2.

ويدير مواجهة برشلونة وسلتا فيغو، الحكم الاسباني “ريكاردو دي بورغوس بينجويتكسيا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.