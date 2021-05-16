بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأثلتيك بلباو في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأثلتيك بلباو لحساب الجولة 37 في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الأحد 16-5-2021.

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على أثلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، في مباراة تلعب دورًا كبيرًا في حسم لقب الدوري الاسباني، المنحصر بين النادي الملكي وجاره اتلتيكو مدريد، والغريم برشلونة.

وسيخوض ريال مدريد المواجهة كنهائي، حيث لن يفيده سوى الانتصار، على أمل أن يتعثر المتصدر أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا سواء بالتعادل أو الخسارة في المباراة التي تقام في نفس التوقيت، من أجل خطف الصدارة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بجدول الترتيب وفي رصيده 78 نقطة، ويفصله نقطتين عن صاحب المركز الأول “أتلتيكو مدريد”، وبفارق نقطتين عن “برشلونة” الذي يقبع في المركز الثالث.

ويدخل ريال مدريد المباراة مفتقدًا خدمات كل من، “توني كروس، ماريانو دياز، فيرلاند ميندي، داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز، سيرجيو راموس، ورفائيل فاران”.

على الجهة المقابلة، فقد أثلتيك بيلباو فرصة اللعب في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل، سواء دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الأوروبي، أو حتى دوري المؤتمر الأوروبي.

ورغم ذلك، سيبحث أثلتيك بيلباو عن تحقيق الفوز على ريال مدريد من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، أو على الأقل الحفاظ على مركزه الحالي.

ويقبع أثلتيك بيلباو في المركز التاسع وفي جعبته 46 نقطة، ويفصله 4 نقاط عن الثامن “سلتا فيغو”، وبفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز العاشر “غرناطة”.

ويغيب عن أثلتيك بيلباو في مواجهة ريال مدريد اليوم، قائده ونجم الفريق “إيكر مونياين”، بالإضافة إلى كل من، “ياري ألفاريز، يوري بيرشيشي، أندير كابا، ليكيوي، بيرو نولاسكويان، وأوير زاراجا”.

وتنقل مباراة ريال مدريد وأثلتيك بيلباو على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما تذاع على قناة لاليحا تي في بار.

ويدير مواجهة ريال مدريد وأثلتيك بيلباو، الحكم الاسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.