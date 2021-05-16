يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الأحد 16-5-2021.

يلتقي ليفربول مع مستضيفه وست بروميتش ألبيون في ملعب ذا هاوثورنس، في مباراة هامة للغاية ضمن الجولة 36 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ويتطلع ليفربول إلى مواصلة رحلته نحو الصعود إلى “التوب 4″، والتي بدأها في الجولة الماضية بفوزه على مانشستر يونايتد، وذلك من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتعد مباراة ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون اليوم بمثابة النهائي، بالإضافة إلى المباراتين القادمتين، حيث سيلعب من أجل الفوز فقط ولا غيره.

ويتواجد ليفربول في المركز الخامس وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الرابع “تشيلسي”، وبفارق 6 نقاط عن الثالث “ليستر سيتي”، ويمتلك الريدز 60 نقطة في رصيده، جمعها من 17 انتصارًا، و9 تعادلات، بينما تلقى 9 هزائم.

في المقابل، تأكد هبوط فريق وست بروميتش ألبيون إلى الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”، ورغم ذلك سيبحث مدربه سام ألارديس إلى ترك بصمته بإيذاء ليفربول وتعطيل رحلته نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وحقق وست بروميتش ألبيون 5 انتصارات فقط في الدوري الانجليزي هذا الموسم، وتعادل في 11 مناسبة، وتلقى 19 هزيمة، ويقبع في المركز قبل الأخير وفي جعبته 26 نقطة.

وتنقل مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”، كما تذاع على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

ويدير مواجهة ليفربول ووست بروميتش ألبيون الحكم الإنجليزي “مايك دين”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.